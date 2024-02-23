«23 февраля — Важный день каждого человека, в чьём сердце бьются слова Родина, долг и честь!» - Ниязбеков Улан

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков поздравил сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих Внутренних войск, ветеранов и представителей силовых структур с Днём защитника Отечества.

«Этот праздник стал особенно торжественным для нашего народа и заслуженно является символом мужества и патриотизма. У нас есть только одна Родина - Кыргызстан, священная для нас, поэтому это главный день не только для тех, кто носит погоны, берет в руки оружие и защищает Родину, но и каждого человека, в чьём сердце бьются слова «Родина», «Долг» и «Честь». Я считаю, что это праздник смелых, сильных, настоящих патриотов своей страны», - сказал он.

Обеспечение общественного порядка и безопасности, как сообщил глава МВД, всегда считалось важной частью государственной политики. Для развития органов внутренних дел в соответствии с современными требованиями, улучшения условий безопасности людей, достижения стадии «Безопасное государство», цифровизации деятельности органов внутренних дел, выполнения намеченных целей сотрудники милиции используют все свои силы и опыт, сказал министр.

»Уверен, что личный состав кыргызской милиции уважая закон, следуя присяге, традициям, будет с честью выполнять поставленные задачи во имя единства, стабильности и мира в стране. Это наш священный долг и обязанность. Выражаем почтение и глубокую признательность нашим ветеранам, которые вносят огромный вклад в дело патриотического воспитания молодого поколения, которые всей душой любят Родину и посвятили Кыргызстану долгие годы службы», - обратился Ниязбеков.

Он пожелал всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.