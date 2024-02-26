В 21 веке многое становится реальным. Даже продажа собственной души!

В сети можно найти все, включая продажу и покупку душ. В Америке молодой парень продал свою душу пиццерии с названием "Адская пицца", а Граймс, бывшая девушка Илона Маска, решила продать "частичку своей души". Покупатель этого необычного лота остался инкогнито.

В Российском интернете даже есть сайт где можно продать душу дьяволу, а также можно найти тысячи объявлений, в которых люди выражают свои желания, некоторые просят определенную сумму в различных валютах или даже в натуре, такой как золото или бизнес.

По законодательству России продажа души не является незаконной. Также не разрешено оказание услуг "посредничества" и помощь в осуществлении таких сделок.

В современной эпохе гаджетов и интернет-технологий легенды не утратили своей актуальности. Виртуальные рынки полны удивительных предложений, где таинственные товары меняют владельцев. Вот лишь несколько из них:

"Продаю свою душу со скидкой 50% - заявляет пользователь в возрасте 50 лет. - Она непокорная, но ценная. Получена в медицинском учебном заведении. Отличное вложение в будущее. Готов к любым жизненным испытаниям. Доставка за ваш счет". Цена - 666000 рублей.

"Мне нужно всего лишь 10 000 000 рублей. Совершенно разумная сумма для качественного предложения".

В Краснодаре 19-летняя Анастасия опубликовала оригинальное объявление о продаже "чистой и безупречной души" за 100000 рублей. Интернет полон сайтов, где люди предлагают продать свою душу самому Дьяволу, как сообщает Википедия. Один из таких сайтов, Zetfail, даже попал в репортаж телеканала НТВ, и его пытались закрыть в России.

На различных веб-сайтах часто обсуждается идея о том, что обменявшись своей душой, вы получаете возможность мгновенно обрести богатство, успех, популярность, красоту или любое другое заветное желание. Этот обряд обещает стать важным переломным моментом в вашей жизни, открывая новые перспективы и возможности. Но так ли это на самом деле – остается загадкой.