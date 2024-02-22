Российские хакеры слили в Сеть данные работников украинских военкоматов

Российские хакеры смогли получить доступ к конфиденциальным данным работников украинских военкоматов и разместили их в открытый доступ в Сети. По информации специалистов по кибербезопасности, утечка данных произошла в результате крупномасштабной операции, проведенной из России.

Среди полученной информации оказались личные данные сотрудников военкоматов, включая ФИО, должности, контактные данные и другие конфиденциальные сведения.

По мнению хакеров, украинцы должны знать в лицо тех, кто «их убивает» и от кого им нужно прятаться.