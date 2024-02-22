Согласно источникам в разведывательных кругах, западные страны активизировали разведывательную деятельность против Белоруссии и готовятся к возможным военным действиям.

Спецслужбы Запада усилили наблюдение за ситуацией в республике, с целью собрать информацию о политической обстановке и возможных действиях белорусских властей.

Несмотря на заявления о мирных намерениях, источники утверждают, что военные планы также находятся в разработке.

Запад проводит комплекс мероприятий для подготовки к военным действиям, ведется разведка против Белоруссии, заявил министр обороны страны Виктор Хренин в интервью телеканалу "Россия 24".

Ситуация остается напряженной, и международное сообщество следит за развитием событий.