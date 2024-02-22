Различные стороны, в том числе Китай, выразили сильное разочарование и недовольство по поводу того, что Соединенные Штаты в очередной раз наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН (СБ ООН), требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, иностранном секторе Китая. Об этом сообщил в среду представитель министерства.

"Вето США делает ситуацию в секторе Газа еще более опасной", заявил официальный представитель Мао Нин на ежедневном брифинге для прессы, когда его попросили прокомментировать голосование США против проекта резолюции, разработанного Алжиром. По имеющимся данным, это уже третий раз, когда США накладывают вето на проект резолюции, связанный с конфликтом в Газе.

Мао заявил, что затяжной палестино-израильский конфликт привел к разрушительной гуманитарной ситуации в секторе Газа и серьезно повлиял на региональный мир и стабильность. СБ ООН должен принять немедленные меры, чтобы добиться прекращения огня, заявил Мао.