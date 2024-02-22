Израильский министр видит первые признаки сделки по заложникам

Предпринимаются новые попытки достичь соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое могло бы остановить войну в секторе Газа, сообщил член военного кабинета Израиля.

«Первоначальные признаки указывают на возможность продвижения вперед», сказал Бенни Ганц, бывший военный руководитель и министр обороны, который является министром без портфеля в израильском правительстве. Это первый израильский сигнал о возобновлении переговоров о прекращении огня с тех пор, как переговоры зашли в тупик неделю назад.

Но Ганц повторил свою клятву, что Израиль начнет наземное наступление на многолюдный южный город Рафах во время предстоящего священного для мусульман месяца Рамадан, если ХАМАС не согласится освободить оставшихся израильских заложников в секторе Газа.