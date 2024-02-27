Египетский паром затонул в Ниле, погибло 10 человек

По данным местных СМИ, спасателям пришлось часами искать тела.

Спасательная операция транслировалась в социальных сетях, пока жители деревни стояли на берегу Нила и наблюдали за ней.

Пятеро выживших в результате аварии были доставлены в больницу, а затем выписаны, говорится в заявлении Министерства трудовых ресурсов.

Министерство труда Египта объявило о компенсации в размере 200 000 египетских фунтов (6 462 доллара США, 5 957 евро) каждому члену семьи погибшего и 20 000 фунтов - пострадавшим выжившим.