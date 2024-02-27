В Алжире открывается «самая большая мечеть Африки»

В воскресенье в Алжире открылось то, что он назвал «самой большой мечетью в Африке» и третьей по величине мечетью в мире, после более чем десятилетнего строительства и подготовки, омраченного противоречиями.

Великая мечеть Алжира расположена в столице, с минаретом высотой 265 метров (869 футов) и большой молитвенной комнатой. Государственные СМИ Алжира сообщают, что все здание может вместить более 120 000 верующих.

Президент Абдельмаджид Теббун открыл проект в воскресенье. Али Мохамед Салаби, генеральный секретарь Всемирного союза мусульманских улемов, заявил, что инаугурация направит мусульман «к добру и умеренности».

Строительство мечети вызвало широкую полемику на фоне критики по поводу выбора ее места, которое, как предупредили эксперты, находится в довольно сейсмоопасном районе, а также подозрений в коррупции.