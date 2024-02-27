Китай планирует осуществить порядка 100 космических запусков в 2024 году

По прогнозам, в этом году Китай совершит около 100 космических запусков, установив новый рекорд для страны, согласно информации, опубликованной на пресс-конференции в понедельник.

По данным пресс-конференции, запуски включают в себя первый полет с первой в Китае космодрома коммерческого космического корабля, а также запуски новых спутников для формирования созвездий.

В городе Вэньчан, островная провинция Хайнань на юге Китая, сейчас строится первая в Китае космодром для коммерческого запуска космических кораблей.

Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC), разработчик серии ракет и ведущая сила космической отрасли страны, на той же пресс-конференции выпустила «Синюю книгу китайской аэрокосмической науки и технологий 2023 года».

CASC планирует совершить около 70 космических запусков, в результате чего в этом году в космос будет отправлено более 290 космических аппаратов. Он выполнит первые полетные задачи «Великого похода-12», а также выполнит две миссии грузовых космических кораблей, две миссии по запуску с экипажем и две миссии по возвращению экипажа на китайскую космическую станцию.