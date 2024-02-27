Перу объявляет чрезвычайную ситуацию из-за лихорадки Денге

В понедельник Перу объявила чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на большей части территории страны после того, как жара и проливные дожди привели к резкому росту случаев лихорадки денге .

В этом году от этой болезни умерло по меньшей мере 32 человека, сообщил в понедельник министр здравоохранения Сезар Васкес.

За первые восемь недель года было зарегистрировано 31 300 случаев.

«Это серьезная проблема», — заявил Васкес на прошлой неделе. «И это выходит из-под контроля».

Васкес сказал, что типичная реакция Перу на болезнь была «опередлена» такими факторами, как климат. Погодные условия Эль -Ниньо вызвали потепление и проливные дожди.

«Погода создала идеальную питательную среду для комаров, которые быстрее размножаются и становятся более частыми переносчиками болезней», — добавил он.