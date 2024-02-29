Vita Montgomery рассказала о выходе нового релиза "Слово пацана"

8 марта 2024 года станет знаковой датой для поклонников музыкальной группы "МОНТГОМЕРИ", так как в этот день запланирован официальный выход нового релиза под названием "Слово пацана". "МОНТГОМЕРИ" - это сайд-проект талантливой российской вокалистки Vita Montgomery, который был создан вокалисткой Витой в 2023 году.

Новый релиз "Слово пацана" обещает стать настоящим открытием для поклонников группы и любителей нестандартной музыки. По словам Vita Montgomery, в этом альбоме она продолжает развивать свой уникальный звуковой стиль, добавляя в него новые оттенки и эмоциональные нюансы. "Слово пацана" станет еще одним ярким этапом в творческом пути "МОНТГОМЕРИ" и подтверждением их музыкального мастерства.

Напомним, что судьба вокалистки начала формироваться ещё в юности, когда она вела активный образ жизни, соединяя спорт и музыку. Она одновременно занималась пением и гимнастикой, стремясь к профессиональной карьере и поиске себя. Однако внезапно в 2000 году произошел несчастный случай - травма спины, которая положила конец её спортивным мечтам. Этот трагический эпизод оставил глубокий след в её душе, вдохновив на создание лиричных произведений в будущем.

Музыкальный проект Vita Montgomery представляет собой уникальный синтез различных жанров и стилей, нарушающий традиционные рамки и шаблоны. Он объединяет в себе элементы Dark Wave, Electro и Gothic Rock, создавая неповторимое звучание, которое невозможно отнести к какому-либо определенному жанру. В музыке Монтгомери ощущается постоянное стремление к самовыражению, к поиску новых звуков и идей, к динамике, которая не знает границ. Фронтвумен утверждает, что для проекта не существует ограничений, ни жанровых, ни иных, и это позволяет исследовать новые грани музыкального творчества в поисках абсолютного совершенства.

Следите за обновлениями и готовьтесь погрузиться в мир удивительных звуков и эмоций, который создает МОНТГОМЕРИ вместе со своими единомышленниками. Уже скоро на всех стриминг платформах!