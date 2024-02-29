ЖК для ЗОЖ: как застройщики поддерживают новые тренды в недвижимости

В Краснодарском крае застройщики не только работают в рамках стратегии комплексного развития территорий, но и, возводя квадратные метры, стараются адаптировать их под потребности самых разных жителей. Помимо социальных объектов - школ и детских садов, игровых площадок и зон отдыха, сегодня популярность набирает тренд на спорт и здоровый образ жизни.

Как показывают данные крупных агентств недвижимости, выбирая себе квартиру, многие покупатели непременно хотят, чтобы инфраструктура включала в себя возможности для физической активности, а территория жилых кварталов была зонирована так, чтобы можно было посвящать как можно больше времени своим интересам и хобби. Также ставка делается и на уединённость: принципы урбанистики давно предлагают варианты, как даже в городской черте сделать место для отдыха и восстановления сил.

Один из флагманов такого подхода - СЗ ИСК «Еврострой» под руководством девелопера Николая Шихиди. Проекты застройщика всегда ориентированы на самые разные потребности жильцов новых ЖК. А новый жилой комплекс «Сочи Парк» вообще сумел собрать полную коллекцию достоинств для приверженцев ЗОЖ.

Экологичный микрорайон Бытха всегда славился свежим воздухом, близостью к морю, центру города и его главным достопримечательностям. Также сегодня здесь в рамках КРТ совсем скоро появится новая школа и детский сад, разбит экопарк. А пару лет назад построен сквер, есть два стадиона. Пешком можно попасть в лесопарк, где ещё с советских времён остались дорожки, идеально подходящие для треккинга.

Сам ЖК оснащён парковками, системой безопасности, эффектной вечерней подсветкой и торговым центром в шаговой доступности. Также для здорового образа жизни ко всем плюсам микрорайона проектировщики добавили зону для воркаута, тренажёры под открытым небом, всевозможные уличные многофункциональные спортивные снаряды.

Таким образом, всё самое необходимое сосредоточено буквально в двух шагах от корпусов. Такая грамотная планировка даёт возможно экономить время, а значит больше сил останется на то, чтобы оценить все перечисленные достоинства.