Зеленский заручился поддержкой Албании

Президент Украины отправился в Албанию , чтобы вместе с премьер-министром Эди Рамой провести саммит с участием лидеров Балканского региона.

Переговоры в среду были сосредоточены на оборонном и политическом сотрудничестве, а также на формуле мира Зеленского. В совместной декларации, подписанной 10 странами на саммите, говорится, что их лидеры готовы принять участие в мирном саммите под руководством Украины в Швейцарии этой весной.

Балканские лидеры подтвердили свою поддержку Киева в совместном заявлении, заявив, что готовы «участвовать в послевоенном восстановлении и реконструкции Украины, чтобы дать возможность украинскому народу восстановить свою страну».