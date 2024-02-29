Back To Travel объявил об открытии новых премиальных туристических направлений в Китай

29 февраля в Москве в МГУ им. М.В. Ломоносова состоялась встреча основателей travel-tech стартапа Back To Travel со студентами, экспертами в сфере туриндустрии, а также российскими и зарубежными инвесторами.

Фаундеры Яна Бауэр и Юлия Шашкова рассказали о том, каким видят будущее туризма в премиальном сегменте, представили концепцию стратегии BTT на 2024 год и поделились ближайшими планами по открытию новых международных маршрутов.

- Для нас очевидно, что главный весенний тренд для клиентов в сегменте премиум - это Азия. В связи с отложенным спросом продолжает пользоваться большой популярностью Япония, где уже в феврале начался период цветения. В числе лидеров также Южная Корея, Вьетнам, Шри-Ланка. Ну а Китай и вовсе бьет все рекорды, - заявила Бауэр.

- В середине марта у нас запланирована рабочая поездка в Китай, где состоится общение с коллегами и партнерами по бизнесу. Планы амбициозные. Уже сейчас я могу анонсировать, что наши клиенты получат доступ к абсолютно уникальным и эксклюзивным предложениям на туристическом рынке, - отметила Шашкова.

Стартап Back To Travel объявил о запуске в 2023 году, это первый в России проект, создающий вместе с путешественниками-визионерами тревэл-гайды. Цифровая платформа ВТТ объединила в диджитал-комьюнити тысячи любителей путешествий. На данный момент потенциальные инвесторы оценивают стартап в 5 млн евро.