Китайское правительство поставило развитие индустрии искусственного интеллекта на первое место

По словам экспертов, в ходе двух продолжающихся заседаний китайское правительство однозначно поставило развитие отечественной индустрии искусственного интеллекта на первое место в своей повестке дня — и это должно помочь развеять любые сохраняющиеся опасения по поводу того, что страна отстает от стран с развитой экономикой в ​​ключевых технологиях, говорят эксперты.

Такая тревога вполне естественна, но на самом деле она указывает на лежащее в ее основе чувство срочной необходимости догнать огромные изменения, вызванные передовыми технологиями, сказал Шэнь Хао, заместитель главного инженера Шанхайского научно-исследовательского института искусственного интеллекта.

Инсайдеры отрасли полагают, что Sora — она позволяет пользователям создавать фотореалистичные видеоролики продолжительностью до минуты на основе написанных ими подсказок — фактически в конечном итоге сократит разрыв в области искусственного интеллекта между Китаем и США. Китайские компании, вероятно, вскоре активизируют свои усилия по производству аналогичных продуктов, учитывая их уникальные преимущества.

С декабря по февраль более 10 компаний A-share, работающих в областях, связанных с искусственным интеллектом, включая Wondershare, BroadV, Eclicktech и Hanvon Technology, раскрыли свои инвестиции и прогресс в разработке моделей преобразования текста в видео.