Компания Dreame Technology стала официальным партнером ФК "Динамо"

9 марта 2024 года в ГУМе на Красной площади состоялась церемония подписания партнерского соглашения между мировым лидером в области инновационных технологий Dreame Technology и российским футбольным клубом "Динамо" (Москва).

Компания Dreame Technology, основанная в 2017 году, занимается разработкой интеллектуальной бытовой техники и стремится сделать технологии умной уборки доступными для потребителей во всем мире.

По состоянию на декабрь 2023 года компания Dreame подала заявки на получение до 4 256 патентов по всему миру, а 2 206 уже разрешены на данный момент.

Футбольный клуб «Динамо» является одной из сильнейших и самых посещаемых футбольных команд России и имеет легендарную историю - в прошлом году клуб отметил 100 лет с момента своего создания, его честь в свое время защищал лучший вратарь мирового футбола Лев Яшин. Сейчас динамовцы занимают лидирующие позиции не только на футбольном поле, но и за его пределами, в таких областях как спортивный маркетинг, мерчандайзинг, работа с аудиторией, медиа и проведение спортивных ивентов.

Подписание спонсорского соглашения с ФК “Динамо” нацелено на интернациональное сотрудничество, укрепление позиций обеих сторон, а также на технологический прогресс, демонстрирующий союз спорта и технологий, который позволит инновационной компании расширить свое присутствие на российском рынке.

Партнерство Dreame Technology именно с ФК “Динамо” выбрано исходя из их сходства в стремлении к достижению высоких результатов, лидерству и готовности преодолевать любые преграды на пути к успеху.

Во время церемонии подписания, вице-президент Dreame Technology, Анна Ван, подчеркнула значимость этого партнерства:

"Я верю, что в мире спорта, как и в бизнесе, основа успеха строится на командной работе, упорстве и неустанном стремлении к развитию. Dreame Tech с гордостью присоединяется к Динамо, к команде с более чем столетней историей, которая воплощает эти принципы в каждой игре.

2024 год станет отличным началом как для Dreame, так и для Динамо. Наше сотрудничество выходит за рамки простого спонсорства. Это обязательство поддерживать, расширять возможности и расти вместе”.

9 марта компания Dreame Technology и ФК "Динамо" заключили официальное партнерство в пространстве “BetBoom Дом Динамо”, расположенном в самом центре Москвы. Церемония началась с подписания контракта вице-президентом компании Dreame, Анной Ван, (Anna Wang) и генеральным директором ФК "Динамо", Павлом Пивоваровым.

Компания Dreame Technology и ФК “Динамо” обменялись подарками в честь начала плодотворного сотрудничества. Кроме того, в пространстве магазина были организованы зоны для ознакомления с продукцией компании, где были представлены новые модели фенов Dreame, а также флагманские модели пылесосов и роботов-пылесосов. После подписания соглашения все участники отправились на матч между командами "Динамо" и "Ахмат" на стадион “ВТБ Арена”.

Генеральный директор футбольного клуба Динамо Павел Пивоваров подчеркнул, что это сотрудничество станет важным элементом их стратегии развития.

“Между нашими странами сложились и дружба, и успешные бизнес-отношения. Пример «Динамо» доказывает, что спорт и футбол не являются исключением. Наш клуб первым стал площадкой для комфортных деловых отношений с сильными китайскими брендами, показывая пример, что с Россией можно работать комфортно, легко и эффективно. ”