Немецкие СМИ недавно опубликовали статью, опровергающую ложь США и некоторых западных стран о существовании так называемого «принудительного труда» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Профессор китаеведения из университета Вюрцбурга, Бьёрн Альперманн, заявил, что обвинения в принудительном труде еще не подтверждены окончательно, как сообщил немецкий сайт german-foreign-policy.com 22 февраля. Альперманн добавил, что компании, имеющие связи с Синьцзяном, не обязаны нести ответственность за подобные обвинения.

По статье, немецкие компании покидают Синьцзян под давлением со стороны США. Действия Вашингтона против взаимодействия с компаниями из Синьцзяна привели к уходу немецких компаний из региона.

В свете событий, связанных с закрытием двух совместных проектов BASF в Синьцзяне, Volkswagen задумывается о сохранении своего завода в Урумчи. Появившиеся заявления о принудительном труде уйгуров, живущих в этом регионе, послужили толчком для рассмотрения этого вопроса.