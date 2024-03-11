Франциска раскритиковали за высказывания о «белом флаге» Украины

Папа Франциск подвергся резкой критике в связи с высказываниями о том, что Украине следует проявить то, что он назвал мужеством «белого флага», и договориться о прекращении войны с Россией.

Глава католической церкви сделал это заявление в интервью, записанном в прошлом месяце швейцарской телекомпанией RSI, но частично опубликованном в субботу.

Это вызвало широкую критику со стороны Украины и ее союзников, поскольку многие интерпретировали это как призыв к Украине сдаться.

«Я думаю, что самый сильный — это тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, обладает смелостью белого флага и ведет переговоры», — сказал Франциск.

Далее он сказал, что многие, в том числе Турция и другие, хотели выступить посредниками в войне на Украине.