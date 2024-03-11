Профсоюз машинистов GDL объявляет очередную забастовку железнодорожников

Профсоюз машинистов GDL в воскресенье вечером объявил о забастовке в рамках продолжающегося спора по поводу заработной платы и часов работы с Deutsche Bahn (DB).

В заявлении профсоюза говорится , что пассажирские перевозки будут ограничены с 2 часов ночи по местному времени (01:00 UTC/GMT) во вторник до того же времени в среду.

Машинисты грузовых поездов начнут забастовку в 18:00 в понедельник ровно на сутки.

"Поскольку с 19 января по настоящее время правление DB не представило ни одного нового предложения, это неизбежно ведет к забастовке", - цитирует GDL слова своего председателя Клауса Везельского. «Для ВКЛ это последнее средство».