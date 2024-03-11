«Оскар-2024»: лучший фильм получил «Оппенгеймер» Нолана

Историческая драма «Оппенгеймер» стала крупным победителем воскресного гала-концерта «Оскар» в Голливуде, получив семь наград , в том числе за лучший фильм, лучшего режиссера и лучшего актера.

Начало гала-концерта, который в четвертый раз проводил Джимми Киммел, было отложено на пять минут, поскольку пропалестинские протестующие собрались возле церемонии награждения.

Кристофер Нолан получил премию «Оскар» как лучший режиссер за фильм «Оппенгеймер». 53-летний британский режиссер никогда раньше не получал «Оскара».

Киллиан Мерфи также получил свою первую премию «Оскар» за роль физика, руководившего разработкой атомной бомбы во Второй мировой войне, в фильме «Оппенгеймер».