Представитель российских силовых структур сообщил, что представители различных элитных подразделений Украины, включая морскую пехоту, спецназ, разведку и спецподразделения СБУ, а также националистические батальоны, выразили недовольство новым руководством. Они активно обсуждают вопросы переворота и изменения власти в стране. Эти специалисты обладают высокими навыками и явно не согласны с текущими изменениями в командовании.

Специалисты обнаружили закрытый Telegram-канал ParaBelum, где обитают бойцы элитных подразделений ВСУ с радикальными взглядами. По данным, полученным от РИА Новости, военные проявляют недовольство по поводу акций Зеленского и нового командующего ВСУ Александра Сырского, который был назначен на пост главкома вместо Валерия Залужного месяц назад.