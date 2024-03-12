Ирина Кугай: путешествия как источник вдохновения и учебы

В мире дизайна и ремонта важно не только обладать профессиональными навыками, но и находить источники вдохновения. Ирине Кугай, основательнице бюро дизайна и ремонта "ARTHOUSE", путешествия служат не только источником вдохновения, но и важным компонентом ее профессионального развития.

Путешествия как смена обстановки и источник вдохновения



Путешествия играют важную роль в жизни Ирины Кугай. Она видит в них не только возможность сменить обстановку, но и погрузиться в новые культуры, традиции, архитектуру и дизайн. Для профессионала дизайна каждая поездка – это возможность расширить горизонты, изучить новые стили и тенденции, которые могут вдохновить на новые идеи.

Работа с людьми и постоянная перезагрузка

Как руководитель большой команды, Ирина признает, что работа с людьми требует множества энергии. Путешествия для нее становятся не только способом отдохнуть, но и методом перезагрузки, который позволяет восстановить энергию и вдохновение. В новой обстановке она находит силы и новые идеи для деятельности как руководителя, предпринимателя, так и дизайнера.

Обучение и исследование

Постоянное обучение – один из принципов Ирины. Путешествия стали для нее своеобразным исследованием, особенно в области дизайна. Посещение различных мест и изучение разнообразных интерьеров помогает ей понимать, какие концепции эффективны, а какие – менее удобны. Особенно для коммерческих интерьеров, где важен не только визуал, но и удобство для клиентов. Этот опыт является бесценным при проектировании жилых и коммерческих пространств.

Работа с клиентами и персональное внимание

Путешествия также помогают Ирине лучше понимать своих клиентов. Она акцентирует внимание на том, что клиенты, особенно в сегменте VIP, предпочитают персональное общение. Даже при наличии менеджеров, ключевые клиенты ожидают внимания от самого дизайнера. Поэтому персональные контакты с заказчиками становятся важной частью ее работы.

Вдохновение в культуре и гастрономия

Ирину привлекает не только дизайн интерьеров, но и культура новых стран, их традиции и, конечно же, гастрономия. Она разделяет свой секрет: каждое новое место, в котором она побывала, оставляет свой след в виде списка интересных ресторанов, кафе и локаций. Это не только позволяет насладиться вкусами местной кухни, но и найти вдохновение для будущих дизайн-проектов.

Резюме

Для Ирины Кугай путешествия – это не просто отдых, но и неиссякаемый источник вдохновения и профессионального роста. Она уверена, что смена обстановки, новые культуры и интерьеры помогают не только отдохнуть, но и привносить свежие идеи и решения в свою работу. Путешествия для Ирины

– это неотъемлемая часть ее творческого процесса и ключевой фактор ее успешности в мире дизайна и ремонта.