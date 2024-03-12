Гаити: премьер-министр Ариэль Анри уходит в отставку

Премьер-министр Гаити Ариэль Генри согласился уйти в отставку на фоне роста насилия в карибской стране, сообщил в понедельник председатель Карибского сообщества.

Генри заявил, что уйдет в отставку, как только будет создан переходный президентский совет и назначен временный премьер-министр. Он занимал эту должность, не избираясь, после убийства предыдущего президента Жовенеля Мойза в 2021 году.

«Мы признаем его отставку после создания переходного президентского совета и назначения временного премьер-министра», — заявил председатель Карибского сообщества Ирфаан Али, также являющийся президентом Гайаны. Али поблагодарил Генриха за его службу Гаити.

Для перехода к выборам на Гаити будет сформирован президентский совет из семи членов, который назначит нового временного премьер-министра, заявил Али поздно вечером в понедельник.

Генри в настоящее время застрял на территории США в Пуэрто-Рико после своей поездки в Кению на прошлой неделе, чтобы лоббировать развертывание поддерживаемой ООН полиции в его стране.