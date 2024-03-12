Власти Таиланда обратятся к суду с просьбой о роспуске реформистской партии

Избирательная комиссия Таиланда заявила, что она «единогласно» согласилась добиваться роспуска партии «Движение вперед», которая пообещала реформировать законы страны об оскорблении королевской семьи.

Комиссия заявила, что она «единогласно» согласилась добиваться роспуска партии.

В своей кампании MFP пообещал реформировать законы королевства, не допуская оскорбления тайской монархии.

«Есть свидетельства того, что движение вперед подрывает демократическую систему, в которой король является главой государства», — заявила комиссия.

"Избирательная комиссия рассмотрела и проанализировала решение Конституционного суда и единогласно приняла решение просить Конституционный суд распустить партию "Вперед".

МФП предложил внести поправки в статью 122 Уголовного кодекса Таиланда, которая предусматривает наказание до 15 лет тюремного заключения за оскорбление королевской семьи.

В конституции королевства закреплено, что монархия занимает положение «почитаемого поклонения».