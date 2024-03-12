НАТО отмечает вступление Швеции церемонией поднятия флага

Национальный флаг Швеции был впервые поднят в понедельник в штаб-квартире НАТО , отмечая место страны как 32-го члена альянса .

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, кронпринцесса Виктория и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг наблюдали, как два солдата поднимали флаг среди официального круга национальных флагов в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия.

«Швеция заняла свое законное место за столом НАТО», — заявил генеральный секретарь Столтенберг в заявлении вместе с премьер-министром Кристерссоном.

Вступление Швеции в НАТО положило конец десятилетиям нейтралитета после Второй мировой войны и произошло после того, как полномасштабное вторжение России на Украину в феврале 2022 года подорвало европейскую безопасность. О его присоединении было официально объявлено в прошлый четверг.