Япония подала апелляцию, заменив смертный приговор боссу якудза пожизненным

Во вторник 77-летний босс крупного преступного синдиката якудза был приговорен к пожизненному заключению высоким судом Японии, отменив решение суда низшей инстанции, назначившее смертную казнь по обвинениям, связанным с четырьмя нападениями, включая убийство.

В приговоре лидер Кудо-кай Сатору Номура был оправдан по делу о смертельном расстреле в 1998 году бывшего главы местного рыболовного кооператива в юго-западной префектуре Фукуока. Однако он был признан виновным в трех случаях покушения на организованное убийство бывшего полицейского, медсестры и стоматолога в период с 2012 по 2014 год.

Председатель Высокого суда Фукуоки Футоси Итикава заявил во вторник, что отмена решения 1998 года была «неизбежной», сославшись на отсутствие доказательств того, что Номура совершил убийство в сговоре.