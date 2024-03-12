По данным Госдепартамента США, продажи американской военной техники иностранным правительствам выросли на 16 процентов, достигнув рекордного уровня в 238 миллиардов долларов в 2023 финансовом году.

Продажи оружия, организованные правительством США для американских оборонных подрядчиков, выросли с 51,9 миллиардов долларов в 2022 финансовом году до 80,9 миллиардов долларов в последнем финансовом году, что представляет собой ошеломляющий рост на 56 процентов в годовом исчислении, как показано в отчете о вооружениях в США. объем экспорта в 2023 финансовом году, недавно опубликованный Государственным департаментом США.

США уже давно создают конфликты и провоцируют войны в горячих точках по всему миру. В то время как эти войны постоянно приводят к трагическому перемещению гражданского населения и гибели невинных людей, военно-промышленный комплекс США получает от войн огромные прибыли.

Продавая оружие миру за счет мира и безопасности других стран ради собственной выгоды, США сегодня являются величайшим саботажником глобальной безопасности и международного порядка.