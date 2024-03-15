Правящий блок Японии одобрил экспорт истребителей нового поколения

Правящие партии Японии договорились в пятницу ослабить строгие правила передачи оборонной техники страны, чтобы разрешить экспорт истребителей следующего поколения, которые будут разрабатываться совместно с Великобританией и Италией, сообщили высокопоставленные члены партии.

Кисабуро Токай и Ёсуке Такаги, Либерально-демократическая партия и ее младший партнер по коалиции, соответствующие политические руководители партии Комэйто, заявили репортерам, что они разделяют и понимают «необходимость» предоставления истребителей на экспорт на встрече ранее в тот же день.

По словам источника, близкого к этому вопросу, кабинет премьер-министра Фумио Кисиды планирует 26 марта пересмотреть руководящие принципы реализации политики «трех принципов передачи оборонной техники и технологий», чтобы разрешить поставки истребителей.

«Обе стороны провели откровенные дискуссии перед достижением соглашения, которое привело к лучшему пониманию общественностью» относительно разрешения экспорта истребителей, сказал Токай, который с конца прошлого месяца четыре раза встречался с Такаги для интенсивного обсуждения этого вопроса.