Сегодня мы вместе выбираем наше будущее!

Выборы Президента России - это важное и торжественное событие для страны и каждого ее гражданина. Мы застали на участке голосования одну из ведущих профессоров Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова и успешных ученых, доктора медицинских наук Екатерину Владимировну Силину, которая не только нашла время для своего прямого участия в выборах, но и привела на избирательный участок своих детей - 9-летнюю дочь и 5-летнего сына.

Е. Силина является признанным авторитетом в научной сфере. Она имеет множество научных публикаций, работала ведущим специалистом в различных исследовательских проектах. Ее работы в области медицины и биологии получили международное признание и оказали значительное влияние на развитие научной мысли. Помимо своих профессиональных обязанностей, Екатерина Владимировна понимает важность активного участия в общественной жизни и гражданского долга. Она верит, что каждый голос имеет значение и может повлиять на будущее страны. В состоявшемся на выборном участке разговоре она отметила, что развитию науки государство уделяет все большее внимание, видя в нем единственно правильный путь независимого развития страны. Об этом говорит и подписанный 28 февраля 2024 года Президентом Указ «О Стратегии научно-технологического развития Российской федерации», который определяет развитие отечественной науки на долгие годы.

В этом году Е. Силина привела своих детей на избирательный участок, так как считает, что вовлечение детей в процесс выборов помогает им понять важность голосования и развивает чувство гражданской ответственности уже с самого раннего возраста. Простой клик на клавиатуре или смартфоне не может передать детям всю важность и торжественность сегодняшнего события, а также ответственность сделанного выбора. Дети, наблюдая за родителями, учатся быть активными участниками общества и происходящих в нем демократических процессов. Она считает, что воспитание гражданской позиции у подрастающего поколения - это важная задача каждого родителя и преподавателя Высшей школы. Она призывает других родителей не только голосовать, но и обсуждать социальные и политические события и проблемы с детьми, объясняя закономерности явлений и причинно-следственные связи, развивать их критическое мышление и способность самостоятельно анализировать информацию, которой сегодня переполнен Интернет.

Активное участие преподавателей Высшей школы, которые по роду своей деятельности постоянно общаются с учащейся молодежью, в выборах Президента России - это еще один пример активной гражданской позиции и ответственности, который показывает, что современная творческая и научная интеллигенция даже в условиях сильной профессиональной занятости находит время для важных гражданских действий.