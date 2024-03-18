REX EXCHANGE - оффлайн-сервис по обмену криптовалют

В современном мире криптовалюты становятся все более популярными и востребованными. Многие люди и компании начинают использовать криптовалюты для проведения различных операций, таких как покупка товаров и услуг, инвестирование и торговля на финансовых рынках. Однако, чтобы использовать криптовалюты, требуется обменять их на другие валюты, как фиатные, так и другие.

Для упрощения процесса обмена криптовалют был разработан оффлайн-сервис по обмену криптовалют REX EXCHANGE, который предлагает уникальную возможность обменивать криптовалюты в оффлайн-режиме, что обеспечивает высокий уровень безопасности. Командой Rex Exchange за последние 5 лет было осуществлено более миллиона обменных операций, что демонстрирует стабильное присутствие на рынке. Сотрудники проходят строгий отбор и постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки, что подтверждает их высокий уровень квалификации.

Одним из основных преимуществ REX EXCHANGE является скорость обмена криптовалют. Благодаря использованию оффлайн-технологии, обмен происходит мгновенно, без необходимости ожидания подтверждения транзакции.

Если сделка проводится с USDT, то как покупка, так и продажа занимает в среднем 5-10 минут. Если речь идет о BTC и ETH, то время проведения сделки занимает примерно полчаса, так как нужно дождаться необходимое количество подтверждений транзакции. Среднее время сделки составляет 15 минут.

REX EXCHANGE проверяет любые поступления криптовалют BTC, ETH и USDT (сеть ERC-20) на чистоту, и принимает их только при отсутствии высокого риска.

Также, сервис использует передовые технологии шифрования и защиты данных, гарантируя тем самым конфиденциальность и безопасность пользовательской информации. Кроме того, все операции обмена проводятся в строго установленные сроки, что позволяет избежать возможных рисков и задержек.

При превышении суммы заявки отметки в 100000$ (либо в другой валюте/криптовалюте), клиенту предоставляется VIP-менеджер, который гарантирует вам самые выгодные и удобные условия для заключения сделки: комиссия от 0%, отсутствие лимитов на обмен и круглосуточная поддержка.

Для подтверждения своей компетентности и добросовестности, компания предлагает провести тестовый обмен на небольшую сумму. Кроме того, в каждой стране у REX EXCHANGE имеются лицензии и офицальная регистрация на рынке финасовых услуг.

Компания присутсвует в Турции, Армении, ОАЭ и России. Все сделки проводятся только офисах компании.