Блинкен подтверждает «железную» решимость защитить Филиппины

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник подтвердил обязательство Вашингтона защищать Филиппины перед лицом любой агрессии в Южно-Китайском море.

Блинкен подчеркнул важность водных путей для региональной и глобальной безопасности и экономических интересов на совместной пресс-конференции со своим филиппинским коллегой Энрике Манало.

«Вот почему мы поддерживаем Филиппины и выполняем наши железные обязательства в области обороны, в том числе в соответствии с договором о взаимной обороне», — сказал он.

Манало поблагодарил госсекретаря США за поддержку его страны в связи с недавними событиями в Южно-Китайском море .

В понедельник высокопоставленный представитель Госдепартамента заявил, что США «привержены Индо-Тихоокеанскому региону, этому региону, несмотря на все остальное, что происходит сейчас в мире».