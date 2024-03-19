Нигерия: боевики похитили 87 жителей деревни в штате Кадуна

Вооруженная банда похитила по меньшей мере 87 человек из деревни в нигерийском штате Кадуна, сообщила полиция в понедельник.

Заложников, среди которых есть женщины и дети, забрали в воскресенье из деревни в районе Каджуру.

За прошедшую неделю из других близлежащих деревень были похищены около 75 человек В начале марта 287 студентов и сотрудников были похищены из деревни в соседнем районе Чикун, также в штате Кадуна.

Местные жители сообщили, что видели, как в деревню незамеченными прибыли мужчины, одетые в армейскую форму.

Известно, что похитители заставляли своих заложников идти в кусты, где их удерживали месяцами в ожидании выкупа .