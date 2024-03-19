Насилие в Гаити продолжается на фоне политической нестабильности

По меньшей мере 10 человек были найдены мертвыми в понедельник в богатом пригороде столицы Гаити, поскольку групповое насилие охватило страну на фоне политической нестабильности после объявления об отставке премьер-министра Ариэля Генри.

Свидетели сообщили, что видели тела, некоторые с пулевыми отверстиями, в богатом районе Петион-Вилль на окраине Порт-о-Пренса.

Вооруженные банды атаковали дома, банк и заправочную станцию ​​в этом районе.

Поступали сообщения о стрельбе и грабежах в близлежащем районе Лабуля.

«Мы не знаем, стояли ли за этим бандиты или полиция», - сообщил информационному агентству AFP водитель мототакси по имени Кадет. Он сказал, что жертвами, вероятно, были те, кто поздно ночью «искал что-нибудь поесть для своих детей».