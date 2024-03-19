Банк Японии объявил о первом повышении процентной ставки за 17 лет

Банк Японии (BOJ) объявил во вторник о прекращении политики отрицательных процентных ставок и повышении стоимости заимствований впервые за 17 лет .

Отрицательные ставки были частью агрессивной программы смягчения денежно-кредитной политики Японии.

«Банк будет поощрять сохранение ставки по необеспеченным однодневным облигациям на уровне от 0 до 0,1%», — говорится в заявлении центрального банка, перемещая их с предыдущего уровня в отрицательные 0,1%, тем самым по-прежнему удерживая ставки около нуля.

Это было первое повышение процентных ставок в Японии с 2007 года, которое знаменует собой конец длительного периода сверхмягкой денежно-кредитной политики, направленной на стимулирование экономики.

Более подробная информация о решении и возможных дальнейших повышениях будет после пресс-конференции главы Банка Японии Кадзуо Уэды позднее в понедельник.

По сообщению газеты Nikkei, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил: «Мы доверяем Банку Японии», добавив, что решение «находится в их руках».