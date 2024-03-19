Польские фермеры вновь блокируют приграничные пункты с Германией

Представитель польской полиции заявил, что фермеры в Польше заблокировали два перехода на границе с Германией в знак протеста в понедельник.

Фермеры припарковали свои тракторы на шоссе А2, заблокировав движение в обоих направлениях на контрольно-пропускных пунктах Свецко и Губинек, обоих западных городах Польши. Демо-версия впервые началась в воскресенье.

Марцин Малуди, представитель полиции Гожува-Велькопольского, заявил: «Движение в Свецко и Губинеке заблокировано, вы не можете ездить ни в одном направлении», а протест «продлится до вечера среды».

Польские фермеры устроили акцию протеста против импорта сельскохозяйственной продукции из-за пределов Европейского Союза и экологической бюрократии блока.

Напомним, что две недели назад десятки тысяч фермеров провели массовые акции протеста в Варшаве , столице Польши, за закрытие границы с Украиной и отмену « зеленого соглашения» ЕС .