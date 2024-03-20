Заявления британской стороны по поводу Гонконга являются серьезным искажением фактов и представляют собой серьезное вмешательство во внутренние дела Китая, заявило во вторник посольство Китая.

«Мы категорически против этого», заявил представитель посольства.

Представитель сделал такие комментарии после того, как министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выступил во вторник с заявлением, в котором очернил законодательство статьи 23 Основного закона Специального административного района Гонконг (HKSAR).

Принятие Законодательным советом САРГ Постановления о защите национальной безопасности представляет собой выполнение конституционной ответственности САРГ по обеспечению национальной безопасности, что соответствует долгожданному общему стремлению людей всей страны, в том числе соотечественников Гонконга, заявило представитель в заявлении.

"Законодательный процесс был строгим и процедурным. Содержание обоснованным и разумным. Определение преступных элементов четкое. Строгость наказаний является соответствующей. Это соответствует международному праву и общепринятой международной практике", говорится в сообщении.