В Хосте продолжается строительство двух важных для курорта объектов – школы и гостиничного комплекса

Благодаря масштабным инвестиционным проектам сегодня многие районы Сочи получили новый импульс развития. Один из примеров – Хоста, где сейчас идёт строительство нового гостиничного комплекса и школы на 801 место. Работы ведёт ООО СЗ «Реверс».

Современная школа будет состоять из четырёх блок-секций, где разместятся более 30 классов. Также на территории появится своё футбольное поле, площадки для баскетбола, волейбола и гимнастики.

Образовательное учреждение будет оснащено всеми необходимыми вспомогательными помещениями – современным пищеблоком (в нем уже устанавливают оборудование), медкабинетами, библиотекой, читальным и актовыми залами и другими. Ещё на этапе проектирования здесь были учтены все детали для создания доступной среды для детей с особыми потребностями и маломобильных граждан.

Два блока новой школы уже построены, сейчас в них идёт внутренняя отделка. Возводятся третья и четвёртая секции.

В качестве инвестора строительства школы выступает СЗ ИСК «Еврострой» под руководством Николая Шихиди. По завершении работ, как это было и в других городах региона – Анапе и Геленджике, образовательное учреждение будет передано муниципалитету. Посещать его смогут все школьники, которые проживают не только в близлежащих домах, но и в поселках, которых немало в Хостинском районе. Для этого проводится развитие улично-дорожной сети.

Украшением Хосты теперь является и современный гостиничный комплекс в средиземноморском стиле. Помимо вклада в развитие санаторно-курортной отрасли, строительство «Marine Garden Sochi Hotels & Resort» 4* стало отправной точкой к развитию микрорайона, появится немало новых рабочих мест.

Здесь создается собственная культурная и развлекательная инфраструктура. Будут рестораны авторской кухни, комплекс подогреваемых бассейнов, спа, центр красоты и здоровья, тренажёрные залы и теннисные корты. Также предусмотрены пространства для эвентов – конференц- и бизнес-залы, свой многофункциональный детский центр, игровые площадки, тематический экопарк и собственная парковая зона с пешими тропами.

В микрорайоне вместе со строительством гостиничного комплекса, помимо новой школы и дороги, инвестором также были проведены масштабные противооползневые мероприятия для укрепления склонов не только ГК, но и находящегося выше СНТ «Южное».

С 2020 года инвестор также поддерживает проекты администрации города Сочи. Так, в парке «50 лет Победы» был построен монумент, посвящённый героям-хостинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В сквере Бестужева и на Цветном бульваре появились современные скейт-парки, которые подходят не только для любителей, но и для тех, кто занимается экстремальными видами спорта профессионально.

Также в микрорайоне Хоста были отремонтированы пешеходные мосты через реку. Это лишь часть множества мероприятий по благоустройству курорта Сочи.

Фото: пресс-служба ООО СЗ «Реверс»