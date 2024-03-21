Вьетнам одобрил отставку президента

Вьетнамский парламент в четверг одобрил отставку президента Во Ван Туонга на фоне решительного подавления коррупции и политической вражды.

Национальное собрание страны проголосовало за увольнение Туонга на закрытом заседании внеочередного заседания, сообщает государственное агентство Tuoi Tre news.

Вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан, одна из немногих женщин, занимающих высокие политические посты, будет исполнять обязанности президента до тех пор, пока Национальное собрание не выберет постоянную замену.

Правящая Коммунистическая партия ранее объявила, что Туонг виновен в «нарушениях и недостатках» и ушел в отставку всего через год пребывания на своем посту. С тех пор никаких подробностей о его нарушениях не сообщалось.

Уход произошел после нескольких дней слухов о том, что 53-летний мужчина уходит в отставку. На прошлой неделе голландская королевская семья заявила, что Вьетнам отменил запланированный на этой неделе государственный визит короля Виллема-Александра и королевы Максимы из-за «внутренних обстоятельств».