Reddit оценили в $6,4 млрд в ходе IPO на Уолл-стрит

Американская социальная сеть Reddit дебютирует на Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг после того, как ее первичное публичное размещение акций (IPO) вызвало большой спрос со стороны инвесторов.

Дебют Reddit произошел в то время, когда в технологическом секторе США наблюдается существенное замедление IPO после того, как Федеральная резервная система США начала повышать процентные ставки. Последней крупной социальной сетью, которая стала публичной на биржах, была Pinterest в 2019 году.

IPO компании было оценено в 34 доллара за акцию из 22 миллионов акций, что оценивает компанию примерно в 6,4 миллиарда долларов (примерно 5,8 миллиарда евро), говорится в заявлении компании в среду. Это существенно ниже, чем оценка в 10 миллиардов долларов, которую компания получила в ходе раунда частного сбора средств в 2021 году.

Reddit впервые подал заявку на IPO в 2021 году, когда технологический сектор переживал подъем, связанный с Covid. Однако его усилия застопорились, когда бум начал спадать.

Компания, которая будет торговать на биржах под тикером RDDT, ни разу не получила прибыли с момента своего создания в 2005 году, а ее совокупные убытки составили 717 миллионов долларов.