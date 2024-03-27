Си Цзиньпин встретился с бизнесменами из США

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду встретился с представителями бизнеса США в Пекине.

"Утром 27 марта президент Си Цзиньпин встретился с представителями деловых кругов США... в Доме народных собраний", - сообщила государственная телекомпания CCTV, имея в виду здание, в котором находится законодательный орган Китая.

"Перед началом встречи Си Цзиньпин сфотографировался с ними", - говорится в сообщении.

CCTV сообщило, что на мероприятии также присутствовали представители научных кругов. Кто был на встрече, он не назвал.

Встреча состоялась через несколько дней после Форума развития Китая в Пекине, на котором присутствовал генеральный директор Apple Тим Кук и другие топ-менеджеры.

«Я думаю, что Китай действительно открывается, и я так рад быть здесь», — сказал Кук на прошлой неделе китайской государственной телекомпании CGTN.

Китайские власти стремятся стимулировать рост второй по величине экономики мира, которая борется с кризисом в секторе недвижимости, ростом безработицы среди молодежи и снижением спроса на китайский экспорт.