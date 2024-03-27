Facebook и TikTok обяжут маркировать дипфейки с использованием искусственного интеллекта

Во вторник Европейский Союз (ЕС) призвал Facebook , TikTok и другие социальные сети бороться с дипфейками на основе искусственного интеллекта в преддверии европейских выборов в июне.

Европейские законодатели ранее в этом месяце одобрили эпохальный закон об искусственном интеллекте — Закон о цифровых рынках — который регулирует контент искусственного интеллекта на крупных социальных сайтах.

Согласно закону, 22 социальных сайта, в том числе Snapchat, Instagram, YouTube и X (ранее Twitter), были определены как «очень крупные» игроки рынка, более подверженные распространению дипфейков.

Положения закона начнут вступать в силу поэтапно, а нарушители могут быть оштрафованы уже в этом году.