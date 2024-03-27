США заявили, что не наносили авиаударов по Сирии

Соединенные Штаты отрицают факт нанесения авиаударов по Сирии на рассвете после того, как сирийские и иранские государственные СМИ сообщили во вторник, что силы США бомбили регион на востоке страны и убили одного мирного жителя и как минимум семь солдат.

«Вчера вечером мы не наносили авиаударов по Сирии», заявила представителям Пентагона Сабрина Сингх СМИ в Вашингтоне.

В сообщениях говорится, что по меньшей мере 19 других солдат и 13 гражданских лиц получили ранения в результате нападения в Дейр-эз-Зоре, а государственному и частному имуществу был нанесен значительный ущерб.

Сирийское государственное информационное агентство SANA обвинило в нападении «американские оккупационные силы».