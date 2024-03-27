Парламент Таиланда принял закон об однополых союзах

Нижняя палата парламента Таиланда приняла в среду законопроект, который легализует однополые союзы в стране.

Чтобы стать законом, тексту все еще требуется одобрение Сената и одобрение короля.

В Таиланде одно из самых открытых данных сообществ в Азии, но активисты говорят, что тайские консервативные законы не отражают интересы сообщества, несмотря на меняющиеся социальные настроения в стране.

Законопроект был принят подавляющим большинством из 415 присутствовавших законодателей при 10 голосах против.

Почти все основные партии Таиланда поддержали его.