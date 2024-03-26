США должны немедленно прекратить свои попытки дискредитировать и подорвать Постановление о защите национальной безопасности Гонконга, заявил Китай, решительно осуждая их поступки.

Это заявление было сделано официальным представителем министерства иностранных дел Линь Цзянь на брифинге для прессы в понедельник. Китай подчеркнул, что дела Гонконга являются внутренними делами страны, и любое вмешательство в них недопустимо.

Линь подчеркнул, что никакая страна за границей не имеет права делать безответственные заявления о делах Гонконга, которые считаются внутренними делами Китая. Он также отметил, что публикация указа и его вступление в силу свидетельствуют о том, что Гонконг действительно выполнил свои конституционные обязанности по статье 23 Основного закона. Это, по мнению Линь, способствует укреплению безопасности и развитию Гонконга, а также поможет ему достичь стабильности и процветания в более быстрые сроки.