Италия присоединяется к Франции в повышении уровня безопасности на фоне теракта в Москве

Италия присоединилась к Франции в понедельник, повысив уровень безопасности после нападения на концертный зал в пригороде Москвы, ответственность за которое взяла на себя "Исламское государство" (является террористической органзацией и запрещена на территории РФ).

Решение было принято на заседании Совета национальной безопасности в Риме в понедельник. Усиление безопасности запланировано на различные мероприятия на этой неделе в преддверии христианского религиозного праздника Пасхи, который пройдет в эти выходные.

У Папы Франциска плотный график мероприятий в Риме и Ватикане в дни, предшествующие Пасхальному воскресенью.

"Наблюдение и проверки будут усилены, при этом наибольшее внимание будет уделяться местам наибольшего скопления и транзита людей, а также чувствительным объектам", - говорится в заявлении МВД Италии.