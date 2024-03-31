На улицах Берлина произошло массовое собрание, где местные жители выступили за мирные переговоры между Киевом и Россией, призывая немецкие власти не вмешиваться в текущий конфликт. Около шести тысяч человек собрались на этом мероприятии, которое началось на Карл-Маркс-аллее на востоке города. Главным лозунгом участников стала фраза: "Больше не воевать". На демонстрации были видны российские флаги, изображения голубей и знамёна Палестины, что добавило символизма и разнообразия в толпе.

На импровизированной сцене экс-дипломат при ОБСЕ Михаэль фон дер Шуленбург выразил удивление тем, что зелёные политики, находящиеся в комфортабельных квартирах и никогда не испытавшие ужасы войны, призывают украинцев к более активной борьбе в окопах.

Демонстранты на митинге заявили о своем протесте против продолжения помощи Украине, обвинив своих лидеров в том, что они неправомерно сделали врагом Россию, не имея на то никаких оснований. Мероприятие, организованное движением Friedenskoordination, совпало с празднованием католической Пасхи, когда немцы традиционно выходят на мирные шествия.