Илон Маск предрек Украине потерю Одессы

Илон Маск а своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter) написал о возможной утрате доступа Украины к Черному морю. Маск критикует Украину за нападение на более сильную армию без должного вооружения и превосходства в воздухе. Он также отмечает, что ранее советовал Вооруженным силам Украины занять оборонительную позицию и укрепиться, особенно в условиях отсутствия естественных барьеров на территории.

Предприниматель высказал мнение о том, что Россия будет продолжать военные действия до тех пор, пока не достигнет реки Волга. Он предположил, что в случае длительного конфликта, Крым может оказаться в изоляции.