Минтруд Таджикистана рассказал о возвращении трудовых мигрантов из России

После теракта в Подмосковье, заместитель министра труда и занятости Таджикистана, Шахноза Нодири, заявила, что некоторые трудовые мигранты начали возвращаться из России на родину. Она подчеркнула, что это временное явление, которое привлекло внимание ведомства.

РИА Новости цитирует Нодири, сообщившую, что её министерство отмечает увеличение оттока трудовых мигрантов из Российской Федерации. Ранее она также отметила, что после теракта в «Крокус Сити Холле» республика усилила работу с мигрантами.

Пресс-служба Минтруда России предложила утвердить государственную компанию «Работа в России» в качестве оператора для организованного набора трудовых мигрантов.

Вести реестр приезжих, заключать договоры с мигрантами и проводить мониторинг занятости работника у работодателя - все это предусмотрено инициативой компании. Иностранец, прибывший в Россию, будет подстраиваться под потребности работодателя, с которым также будет заключен соответствующий контракт.