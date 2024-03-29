Инновации и технологический прогресс

Промышленные предприятия и, в частности, энергопроизводители ищут лучшие решения для проектирования автономных энергокомплексов высокой мощности. Для повышения срока и качества эксплуатации оборудования постоянно совершенствуются автоматизированные системы управления и мониторинга. Необходимость передовых проектов обусловлена желанием соответствия международным стандартам и экологическим нормам В связи с этим, в 2015 году ряд стран, в том числе Россия, приняли Парижское соглашение. Также, в России была принята одна из самых долгосрочных стратегий развития – «Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года». Определенные меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду были предложены и разработчиками специализированной техники, например, газовых станций. Крупные компании в области специализированной техники благодаря своим финансовым возможностям часто инвестируют средства в развитие инфраструктуры, профильные исследования и внедрение новых технологий, что способствует активному развитию отрасли в целом. В то же время малые энергопроизводители являются основными разработчиками инноваций, так как они могут позволить себе рисковать и экспериментировать с новыми технологиями и подходами.Сегодня порядка 30% всей вырабатываемой энергии в странах Европы получают за счет объектов распределенной генерации Так, разработки в области распределенной генерации позволяют решить сразу две актуальные проблемы – высокая стоимость энергоресурсов и нехватка традиционных энергоресурсов. Также наблюдается тенденция к цифровизации энергетической отрасли. Внедрение систем Интернета вещей (IoT) и инструментов с использованием искусственного интеллекта позволяет повысить уровень контроля и автоматизации процессов управления энергетическими установками. Распределенные сенсоры и умные аналитические системы способны в реальном времени собирать и анализировать данные, оптимизируя работу оборудования и предотвращая аварийные ситуации, что сказывается на оптимизации расхода топлива и уменьшении износа оборудования.

Все эти технологические новшества способствуют не только повышению эффективности и надежности энергоснабжения, но и открывают новые перспективы для развития всего сектора. Таким образом, инновации и технологический прогресс играют ключевую роль в эволюции рынка специализированной техники в энергетическом секторе России, обеспечивая его устойчивое развитие и готовность к будущим вызовам.

Генеральный директор ПСМ Андрей Медведев отмечает: "Миссия машиностроительных предприятий в энергетической отрасли не только в производстве качественной техники, но и в создании комплексных решений, которые помогают оптимизировать процессы и повысить общую эффективность работы компаний из любых отраслей экономики России. Инжиниринговый центр ПСМ постоянно работает над передовыми техническими решениями, чтобы максимально прислушиваться к потребностям современного рынка и развивать энергетическое направление в стране. Только за 2023 год суммарная мощность отгруженного нами энергетического оборудования на базе газовых двигателей превысила 81 МВт, из которых порядка 18 МВт — это газопоршневые электростанции".