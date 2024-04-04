От диалога к совместным проектам: СНГ, ЕАЭС, ШОС

Советник Главы РСО-Алания по международным связям Александр Хугати принял участие в заседании Международного экономического форума государств – участников СНГ «От диалога к совместным проектам на пространстве СНГ, ЕАЭС, ШОС» проходившего в Москве с 28 – 29 марта в Центре международной торговли.

На полях форума МЭФ собралось свыше 1500 делегатов, включая представителей бизнеса, исполнительной и законодательной власти, научного и экспертного сообщества стран СНГ. В рамках действовавших секций были рассмотрены вопросы внешнеэкономических связей, торговли и логистики. Семинары по вопросам здравоохранения, промышленности и строительства.

«Значительное охлаждение отношений между Российской Федерацией и странами коллективного Запада существенно ограничивает возможности традиционных дипломатических каналов. В этом ключе международные связи внутригосударственных регионов выступают в качестве инструмента повышения конкурентоспособности государства, нормализации и укреплении международного общения как альтернативной формы дипломатии через призму концепции «мягкой силы». Именно регионы могут внести существенный вклад в формирование привлекательного образа России за счет огромного этнокультурного и религиозного разнообразия, которое нашло отражение в административно-территориальном устройстве страны», – подчеркнул Александр Хугати.

МЭФ государств – членов СНГ проводится ежегодно с 2008 года и является ключевым деловым событием стран Содружества.